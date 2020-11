Schokoladendiebe erwischt

Bellheim.Drei Täter haben am Dienstag versucht, Schokolade im Wert von rund 500 Euro aus einem Supermarkt in Bellheim bei Germersheim zu stehlen. Das teilte die Polizei mit. Demnach verwickelte einer von ihnen die Kassiererin in ein Gespräch, während die anderen einen Einkaufswagen gefüllt mit Schokolade an der Kasse vorbei schieben wollten. Allerdings stand direkt hinter ihnen ein Polizeibeamter, der gerade nicht im Dienst war. Als er sich zu erkennen gab, flüchteten laut Polizei die Schokoladen-Diebe. Der Polizist holte sie aber ein.

