Schon 3000 Geburten

Mutter Anja Wälter (43) und Rainer Steeg (54) mit Baby Raik. © Krankenhaus

Speyer.Erstmals in seiner Geschichte verzeichnet das Diakonissen-Stiftungskrankenhaus in Speyer mehr als 3000 Geburten innerhalb eines Jahres. Dieser Tage kam dort der kleine Raik Wälter auf die Welt, dessen Eltern aus Neustadt zur Entbindung nach Speyer gekommen waren. „Der Name Raik kommt aus dem Norden und bedeutet ,der Starke’“, erklärt Mutter Anja Wälter. Der kleine Neustadter kam bei der 3000. Geburt des Jahres zur Welt, war aber bereits das 3088. Kind, das dieses Jahr in Speyer geboren wurde.

„Wir haben mehr Babys als Geburten, weil unser Perinatalzentrum unter anderem auf die Betreuung von Mehrlingsgeburten spezialisiert ist“, erklärt Dr. Uwe Eissler, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Bis Jahresende erwartet das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus, das mit 516 Betten im neuen Krankenhausplan des Landes jetzt Schwerpunktversorger für die Region ist, noch rund 150 weitere Geburten. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019