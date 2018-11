Neustadt.Nach elf Jahren als Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt wird Hans-Jürgen Seimetz (65) am 31. Dezember in den Ruhestand treten. Der Diplom-Geograph ist seit September 2007 Chef der Mittelbehörde zwischen der Mainzer Landesregierung und den Kommunen. Sie trug einst den weniger sperrigen Namen Bezirksregierung. Seimetz war 2007 Nachfolger des damals zum Oberbürgermeister von Kaiserslautern gewählten Klaus Weichel.

Der gebürtige Trierer, der seit 1985 in Neustadt lebt, wird auch seinen Ruhestand in der Pfalz verbringen. Längst fühlt er sich hier zu Hause. Der SPD-Politiker will seine neuen zeitlichen Möglichkeiten mit Wandern im Pfälzerwald, aber auch in Südtirol genießen. Langweilig wird es ihm jedenfalls nicht: Seimetz ist Vorsitzender des Vereins Kurpfalz und wird auch weiterhin zu den Organisatoren des Deutsch-französischen Musikfestivals „Rheinischer Frühling“ gehören.

Wenn ihn am 17. Dezember die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verabschieden und seinen einstigen persönlichen Referenten, Hannes Kopf, als Nachfolger vorstellen wird, bleiben zwei Wochen bis zum endgültigen Abschied am 31. Dezember: „Es ist schon ein bisschen Wehmut dabei“, räumt Seimetz ein. „Je näher das Datum rückt, desto deutlicher wird mir, dass dies eine echte Zäsur in meinem Leben sein wird.“

Katastrophen aufgearbeitet

Immerhin wird Seimetz in der Pfalz bleibende Spuren hinterlassen. Elf Jahre als Präsident einer Behörde, die für ein gewaltiges Spektrum an wichtigen öffentlichen Aufgaben steht: Abfallwirtschaft und Fischereiwesen, Naturschutz und Raumordnung, Bauwesen und Gefahrenschutz, Wasserwirtschaft und Landesplanung.

In den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückte die SGD Süd mit ihrem Präsidenten meist dann, wenn es irgendwo „brannte“. Die Ansiedlung des Outletcenters in Zweibrücken bescherte ebenso juristische Streitigkeiten wie die Planung des immer noch umstrittenen Altriper Polders. Und noch nicht komplett aufgearbeitet sind die dramatischen Ereignisse rund um die Explosion im BASF-Landeshafen oder der Gifttod von zwei Menschen auf der Sondermülldeponie Heßheim.

Derweil haben vermutlich nicht so viele richtig registriert, dass der Hochwasserschutz am Oberrhein mit acht von insgesamt zehn geplanten Poldern fast abgeschlossen ist. Alle diese Aufgaben musste die SGD Süd zuletzt mit reduziertem Personal bewältigen: Als Seimetz 2007 sein Amt antrat, hatte er 578 Mitarbeiter, heute sind es noch 525. Seimetz: „Wenn ich meinen Schreibtisch räume, gibt es mit Sicherheit noch viele Projekte, die mein Nachfolger erledigen muss – aber so ist nun mal der Alltag in einer Behörde: Die Arbeit hört nie auf.“

