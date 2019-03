Schon früher ein falscher Schnitt

Ludwigshafen/Frankenthal.Die Sicherheitsvorkehrungen des weltgrößten Chemieunternehmens stehen gestern erneut im Fokus. Es ist der 13. Verhandlungstag im Prozess zum BASF-Explosionsunglück vom 17. Oktober 2016. Im Zeugenstand diesmal: zuerst der Leiter des Hafens und Tanklagers, am Nachmittag dann ein Sicherheitsreferent der BASF, der auch für Europa zuständig ist. Es schwebt die Leitfrage im Raum: Hätte das Unglück durch größere Sicherheitsmaßnahmen vermieden werden können?

Der Hafen, in dem das Unglück passierte, und das Tanklager sind bei der BASF in einer Einheit zusammengefasst. Es ist der größte Betrieb auf dem Ludwigshafener Werksgelände. Und es ist nach Aussage des Sicherheitsexperten ein Betrieb „mit höchstem Gefährdungspotenzial“. Der Betriebsleiter bestätigt das. Weltweit gebe es weitaus mehr Unglücke in Häfen und Tanklagern als in Produktionsstätten von Unternehmen, sagt er. Schließlich werden hier jede Menge Gefahrstoffe umgeschlagen und gelagert. Gleichwohl muss er auf Fragen des Gerichts hin eingestehen, dass ein Schnitt am falschen Rohr in einer Gefährdungsbeurteilung bei der BASF vor dem Unglück nie eine Rolle gespielt habe. Genau dies soll bekanntlich zu dem verheerenden Unglück mit fünf Toten und 44 Verletzten geführt haben.

Dass zuvor immer wieder mal falsche Schnitte gesetzt worden sein sollen – freilich ohne konkrete Daten und Angaben –, wurde im Verlauf des Prozesses mehrfach kolportiert. Ein falscher Anschnitt ist indessen aktenkundig. Entdeckt wurde er im Jahr 2011 an einer Flüssigammoniak-Leitung. Dieser blieb seinerzeit folgenlos, weil kein Loch im Rohr entstand. Die Entstehung dieses Flex-Schnitts könnte allerdings länger zurückliegen, da Ammoniak-Leitungen nur alle fünf Jahre überprüft werden. Von diesem Anschnitt habe er erst im April 2017 erfahren, berichtet der Betriebsleiter, also ein halbes Jahr nach dem Unglück vom 17. Oktober 2016. Allerdings hätte er es wohl auch 2011 nicht erfahren, weil er – obwohl verantwortlich für den Hafen – nicht für alle Leitungen dort zuständig ist.

Strengere Vorgaben

Die Verantwortlichkeit für eine Leitung richte sich bei der BASF danach, wer eine Anlage im Schadensfall absichern kann. Deshalb seien die Ethylen- und Propylen-Fernleitung, die durch die Unterfeuerung am 17. Oktober 2016 schließlich explodierten, auch nicht in seiner Verantwortung. Ob es denn vorgesehen gewesen sei, im Schadensfall die Ethylenleitung zu entleeren, will Vorsitzender Richter Uwe Gau wissen. „Dieses Szenario war nicht vorgesehen“, so der BASF-Betriebsleiter. Auf der Leitung herrsche 80 bar Druck. „Das können Sie gar nicht durchführen. Da machen Sie die Leitung kaputt“, sagt er.

Auch Fragen nach der Kennzeichnung der Rohre beschäftigen das Gericht nach wie vor. Wenn der 2011 entdeckte Fehlschnitt breiter bekannter gemacht worden wäre, hätte das zu Konsequenzen geführt, will Richter Gau wissen. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Kennzeichnung der Rohre mit Banderolen dann früher eingeführt worden wäre“, gesteht der BASF-Mitarbeiter ein. Denn seit dem Unglück gelten strengere Vorgaben. So werden bei Reparaturarbeiten an allen Anschnittstellen Banderolen mit Signalfarben angebracht. Und nur dort dürfe geschnitten werden.

Es habe vor dem Unglück im deutschen Sprachraum keinerlei Sicherheitsrichtlinien für solche Fälle, etwa von Berufsgenossenschaften oder ähnlichen Organisationen gegeben. Gleichwohl hat die BASF reagiert und mittlerweile eine Richtlinie unter dem Titel „LU-R-OSA“ aufgelegt.

Der Sicherheitsexperte des Chemieunternehmens hat nach eigenem Bekunden vor Gericht gestern noch nie etwas von dem falschen Anschnitt der Ammoniak-Leitung gehört. Der Sicherheitsmann sei aber erst ab 2012 für den Hafen und das Tanklager zuständig gewesen. Grundsätzlich sei es üblich, dass Fehler dokumentiert und publiziert würden, um sie in Zukunft zu verhindern und bestes Wissen weiterzugeben, so der Zeuge.

Rohrgraben nun videoüberwacht

Noch zu einer weiteren Veränderung im Rohrgraben hat das Unglück geführt. Gemäß einer TÜV-Weisung müssen nun in die Rohre Schieber eingebaut werden, die die Stoffzufuhr im Unglücksfall unterbrechen können. Dies sei eigentlich keine Sicherheitsverbesserung, sagt der Hafenleiter. Das sicherste Rohr sei nämlich eine verschweißte Leitung. Mit einem Schieber müsse man zugleich einen Flansch einbauen, der jedoch leichter undicht werden könne als eine verschweißte Leitung. Deshalb habe die BASF entschieden, die Flansche und auch den kompletten Rohrgraben mit Videokameras zu überwachen. Das hatte es vor dem Unglück nicht gegeben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019