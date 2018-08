Schon mehr als 62 000 Unterschriften

Anzeige

„Da muss schon im Vorfeld einiges bedacht werden,“ sagte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU), der auch PWV-Vorsitzender in Maikammer ist, „vielleicht muss sogar die Straßenzufahrt zur Hütte an diesem Vormittag von allen Seiten gesperrt werden.“ Vorsorglich ließ der PWV-Ortsverein ein Flugblatt drucken mit den nächstgelegenen Parkplätzen. „Da müssen die Leute halt eine kleine Wanderung unternehmen, bevor es zur Demonstration geht,“ sagte der zweite Ortsvorsitzende, Rupert Strassner. Auch die Behörden sind mittlerweile aufmerksam geworden. Heute findet nach Angaben der Initiative in Neustadt im städtischen Ordnungsamt ein Treffen statt, bei dem alle Eventualitäten besprochen werden sollen.

Am besten vorbereitet ist noch die Hüttenbesatzung des Pfälzerwald-Vereins: „Wir werden in und vor der Hütte Ausschankstellen einrichten, um den Ansturm etwas zu entzerren,“ so Strassner. „Wir können mehr als hundert Helfer auf die Beine bringen, die an diesem Tag aber nur eine beschränkte Zahl von Getränken und Speisen anbieten.“

Zunächst aber hat die Kreisverwaltung der Südlichen Weinstraße in Landau das Sagen. Dort wurde die Demonstration angemeldet – welche Auflagen es geben wird, steht indes noch nicht fest. rs

Info: Petition unter https://bit.ly/2MmL246.

