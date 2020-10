Schrauben und Nägel auf der Weinstraße – Polizei sucht Zeugen

Grünstadt.Die Polizei hat am Donnerstagmittag 200 Schrauben und Nägel auf der Fahrbahn der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim aufgefunden und entfernt. Nach Angaben der Polizei soll ein Unbekannter die Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen haben, um Schaden zu verursachen. Es wurde ein Strafverfahren aufgrund des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eröffnet. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06359-9312-0 bei der Polizei Grünstadt zu melden.

