„Schreie wie im Horrorfilm“

Heidelberg.Der schmächtige Mann auf der Anklagebank zuckt hilflos mit den Schultern. „Ich kann nicht um Verzeihung bitten, weil man das, was ich getan habe, nicht vergeben kann.“ Damit spricht der Angeklagte das aus, was die Familie von Julia B. wohl über ihren gewaltsamen Tod denkt. Im voll besetzten Schwurgerichtssaal des Heidelberger Landgerichts verfolgen Freunde und Kollegen der 26-Jährigen die Plädoyers in dem Indizienprozess. Während die Staatsanwaltschaft von einer „vorsätzlichen Tat“ ausgeht und elf Jahre und sechs Monate wegen Totschlags fordert, ist die Verteidigung von einem Unglücksfall überzeugt. Die Anwälte von Johann N. plädieren deshalb auf Körperverletzung mit Todesfolge und wollen eine Strafe erreichen, die vier Jahre und sechs Monate nicht überschreitet.

Im Zorn zugeschlagen?

Johann N. hatte zu Prozessbeginn zugegeben, dass Julia durch seine Hand gestorben ist – allerdings habe er ihren Tod nicht gewollt. Vielmehr will er sie im Zorn geschlagen haben, dann sei sie nach hinten gestürzt und reglos liegengeblieben. Aus Panik habe er in einen „Notfall-Modus“ geschaltet und die Leiche seiner Freundin in einem Gebüsch an der Autobahn bei Zwingenberg versteckt, wo sie drei Wochen später von der Polizei entdeckt wurde.

Das sieht Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson ganz anders: „Er hat sie vorsätzlich getötet, weil sie ihn verlassen wollte.“ Die Beziehung des Paares sei am Ende gewesen: „Julia wünschte sich ein neues Leben, sie sucht sich eine eigene Wohnung, meldet sich bei einer Dating-Plattform an und versucht, den Partner bei der gebuchten Thailandreise auszuwechseln“, fasst Anderson zusammen. In Julias Augen lag ihr Freund „wie faules Gemüse“ auf dem Sofa und spielte mit seiner Playstation, während sie arbeiten ging und den Haushalt in der Wohnung auf dem Emmertsgrund schmiss.