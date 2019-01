Schüler demonstrieren für bessere Umweltpoltik

Heidelberg ist abgesagt wegen "unverhältnismäßigen Auflagen" steht auf der Website von "Fridays for Future". Dennoch trifft sich eine Gruppe von Schülern und Unterstützern im Park an der Stadtbücherei, um mit einer Spontan-Kundgebung für den Klimaschutz zu demonstrieren. © Phillip Rothe

Bundesweit gingen heute tausende Schüler auf die Straße, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. In Freiburg beispielsweiße beteiligten sich 3500 Kinder und Jugendlich an dem Schülerstreik.

Rund 100 Jugendliche und Erwachsene sind heute in Heidelberg zusammengekommen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die offizielle Demonstration hatten die Organisatoren am Donnerstagabend abgesagt. Dennoch kamen rund 100 Teilnehmer an der Stadtbibliothek zusammen, um gegen die aktuelle Klimapolitik und für einen schnellen Ausstieg aus dem Kohleabbau zu demonstrieren.

Die Aktion ist Teil der Bewegung "Fridays for Future", die vor allem im Internet aktiv ist und für den Freitag in ganz Deutschland zu Schülerstreiks aufgerufen hatte. Weitere Demos der Bewegung waren auch in anderen Städten Baden-Württembergs geplant, darunter in Stuttgart, Karlsruhe, Ulm und Tübingen.

Auch in Rheinland-Pfalz und Hessen streikten die Schüler. In Mainz nahmen rund 1000 Schüler und Lehrer an der Aktion teil. In Frankfurt wurden sollen zwischen 120 und 200 Schüler auf die Straßen gegangen sein. Sie zogen während der Mittagszeit durch die Frankfurter Innenstadt.

Bundesweit beteiligten sich Schüler an der Aktion. In Leben gerufen wurde die Initiative „ Fridays for Future“ von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg. Seit Mitte Dezember finden in mehreren Ländern die wöchentlichen Demonstrationen statt. Am 25. Januar wollen Jugendlich aus ganz Deutschland nach Berlin um zu demonstrieren. Zeitgleich wird dort die Kohlekommission tagen.(dpa/miro/onja)