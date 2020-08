Schüler haben sich infiziert

Viernheim/Landau/Worms.Zwei Kinder der Schillerschule in Viernheim (Kreis Bergstraße) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb bleibt die Grundschule am Montag für einen Tag geschlossen, teilte Landrat Christian Engelhardt am Samstag über die sozialen Medien mit. Zwei Corona-Fälle gibt es auch an der Albertus-Magnus-Schule. Je ein Schüler aus den Jahrgangsstufen 10 und 11 sei positiv getestet worden, schreibt das bischöfliche Gymnasium auf seiner Internetseite. Beide Jahrgänge bleiben am Montag zu Hause.

In den vergangenen Tagen war die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Bergstraße erkennbar gestiegen. Am Wochenende gab es insgesamt 26 Corona-Fälle, elf davon in Viernheim. Nach Angaben Engelhardts haben sich sechs Gäste bei einer Feier von Abiturienten angesteckt. Bereits am Freitag hatte der TSV Amicitia mitgeteilt, dass ein Spieler der ersten Fußballmannschaft positiv getestet wurde. Das 26-köpfige Team samt Betreuer befindet sich in Quarantäne. Auch an Schulen in Landau und Worms sowie an einer Kita in Saulheim hat es positive Corona-Tests gegeben. Einzelne Klassen, Lehrer und Eltern sind nun in Quarantäne. Wie Stadt Landau und Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mitteilen, ist ein Schüler eines Landauer Gymnasiums positiv auf das Virus getestet worden. Nun müssen die betroffenen Schüler der sechsten Klassenstufe, deren Eltern und 13 Lehrer in Quarantäne bleiben. Die 51 Menschen werden getestet. Der Schüler war am Mittwoch zuletzt in der Schule und hatte anschließend Symptome entwickelt.

Zwei Reiserückkehrer positiv

Ein Drittklässler einer Grundschule und ein Neuntklässler einer Realschule in Worms wurden ebenfalls positiv getestet. Beide sind Reise-rückkehrer aus einem Risikogebiet und haben nach Behördenangaben die Quarantänevorschriften nicht beachtet. Nun wurden die jeweiligen Klassenverbände und Lehrer unter Quarantäne gestellt. wk/red

