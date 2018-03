Schüler-Jahreskarten weniger gefragt

Anzeige

Leicht gestiegen sind demgegenüber die Zahlen beim Semesterticket (plus 0,08 Prozent). Deutlich weniger Studierende von Hochschulen außerhalb des VRN-Gebiets nutzten jedoch die Möglichkeit, mit dem sogenannten Semester-Anschluss-Ticket durch die Metropolregion zu fahren. Worauf der Rückgang von immerhin gut zehn Prozent bei diesem Angebot zurückzuführen ist, konnte ein VRN-Sprecher auf Nachfrage indes nicht sagen.

Auf den Wunsch der Kunden nach Unabhängigkeit führt der Verbund den Anstieg bei den netzweit gültigen Jahreskarten Rhein-Neckar-Ticket (plus 1,7 Prozent) und Job-Ticket (plus 2,7 Prozent) zurück. Zeitkarten, die nur für bestimmte Strecken gelten, waren demgegenüber deutlich rückläufig. Flexibilität ist auch bei Senioren vermehrt gefragt: Diese Nutzergruppe griff häufiger zu Monatskarten (plus 5,8 Prozent), aber seltener zur ganzjährig gültigen „Karte ab 60“ (minus 1,08 Prozent).

Während Tageskarten deutlich mehr verkauft wurden (plus 8,12 Prozent), hat sich die Nachfrage nach Einzelfahrscheinen für Erwachsene kaum verändert (plus 0,03 Prozent). Bei Kindern betrug die Steigerung 4,48 Prozent. Auch die Inhaber einer DB-Bahncard nutzten die damit mögliche Vergünstigung im VRN häufiger als im Vorjahreszeitraum (plus 12,55 Prozent).

