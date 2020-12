Schüsse auf Parkplatz

Frankenthal.Schüsse auf dem Parkplatz der Stadtklinik in Frankenthal haben am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gegen 20.30 Uhr eine männliche Person gemeldet, die in die Luft geschossen habe. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um einen 19-Jährigen handelte, der zusammen mit seiner Mutter die Stadtklinik aufsuchte, um sich in psychiatrische Behandlung zu begeben.

Zuvor hatte er mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Die Waffe konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Der 19-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen stationär in der Stadtklinik Frankenthal aufgenommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Personen seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet worden, so die Polizei. pol/kako

