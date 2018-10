Schuhe auf Bundesstraße

Die Schuhe lagen über mehrere Hundert Meter auf der Fahrbahn verteilt. © pol

Sinsheim.Rund 40 Paar Schuhe hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B 292 am Ortsausgang von Sinsheim in Richtung Waibstadt verloren. Die Schuhe langen am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr auf einer Strecke von mehreren Hundert Metern verteilt auf der Straße. Bei der offensichtlich verlorenen Ladung handelt es sich sowohl um neuwertige als auch gebrauchte Damen-, Herren- und Kinderschuhe in verschiedenen Größen. Außerdem sammelten die Beamten laut Polizeibericht von gestern noch 20 Haarreife und -spangen ein. Ein Verlierer hat sich bislang noch nicht gemeldet. Hinweise erbittet die Polizei an das Revier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/69 00. bjz

