Schule auch heute noch geschlossen

Frankenthal.Nach dem Brand in der Nacht auf Samstag (wir berichteten), bleibt die Andreas-Albert-Schule, BBS Frankenthal, auch am Dienstag geschlossen. Hintergrund sind die kriminaltechnischen Untersuchungen. Wann der Betrieb mit 1200 Schülern wieder aufgenommen werden kann, muss aktuell von Tag zu Tag entschieden werden. Derzeit sind alle Gebäude (Bau A, B und C) gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, sei der Brand in Bau A ausgebrochen. Dort sitzen Verwaltung (Schulleitung, Sekretariat, Lager), die kaufmännische Abteilung und die Abteilung „Hauswirtschaft“. Ein Schulbetrieb wird nach Angaben der Stadt möglich sein, erfordere aber einen erhöhten Organisationsaufwand. Aktuell würden keine externen Ersatzräume gesucht.

Der Brand hat auch das Treppenhaus in Mitleidenschaft gezogen und hat Schäden am Fahrstuhl und an den Fenstern verursacht. Im nächsten Schritt müssen Gutachten erfolgen, um die Schüler- und Lehrer-Gesundheit zu gewährleisten. Die Stadt geht von Schäden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro aus. Die Schulleitung und das Sekretariat der Andreas-Albert-Schule ist ab Dienstag wieder telefonisch erreichbar unter 0173/2967737. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019