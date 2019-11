Schulterschluss der Schwergewichte

Heilbronn/Hockenheim.Sie buhlen alle um die Gunst von Besuchern in der Region, sind irgendwo auch Konkurrenten. Doch jetzt haben neun attraktive Tourismusziele zwischen Hockenheim und Heilbronn Grenzen überwunden und sich in einem neuen Verbund zusammengetan: „A6-Boulevard“ heißt die Werbegemeinschaft, in der jeder an seinem Standort auch für die anderen Werbung machen will, um die Region zu stärken. Motto:

...