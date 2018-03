„Schutzimpfung für die Weinrebe“

Anzeige

Gefunden haben die Forscher die nützlichen Pilze in den Rebstöcken selber. Natürlicherweise kommen sie aber nur in wenigen Prozent der Reben vor, wie Kortekamp weiß. Einmal eingeimpft, habe die biologische Methode den Vorteil, dass die Pilze in die Rebe einwachsen. Es handele sich nicht um Chemie, sondern um einen natürlichen Pflanzenschutz – die Wissenschaft imitiere oder verstärke ein natürliches System, betont Kortekamp. „Und weil es sich um einen lebenden Organismus handelt, verdünnt er sich nicht.“

Würden schon die kleinen Setzlinge in den Rebschulen mit Trichoderma geimpft, seien die Erfolge sehr gut, sagt Eder. Die Besiedelungsrate liege bei fast 100 Prozent. Negative Effekte konnten die Pilzexperten in ihren Versuchspflanzungen rund um das DLR in Neustadt an der Weinstraße bisher nicht feststellen. Im Gegenteil: Die geimpften Rebstöcke zeigen sogar besseres Wurzelwachstum und sind etwas kräftiger.

Die Forscher vom DLR halten das Potenzial der Trichoderma-Pilze für gewaltig. Schließlich gingen jedes Jahr rund ein Prozent der Rebstöcke durch Esca kaputt – weltweit entstünden so Verluste von jährlich einer Milliarde Euro. lrs

