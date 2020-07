Schutzscheiben für alle Busse bis Ende Juli

Rhein-Neckar.Mit sicheren Handgriffen heben Florian Hohrein und Konstantinos Saoulidis die große Scheibe an ihren Bestimmungsort und verschrauben sie mit dem Aufbau hinter dem Fahrersitz. Anschließend montieren sie das Fahrkartengerät wieder an der dafür vorgesehenen Stelle. Dann wird die Scheibe noch kurz gewischt. Fertig. Was an diesem Tag zu Vorführzwecken nur einige Minuten dauert, beansprucht im Normalfall rund eine Stunde Arbeitszeit. Bei einem Pressetermin im Mannheimer Betriebshof führt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Mittwoch vor, wie die Busflotte mit dem Einbau von Schutzscheiben coronasicher gemacht wird. „58 Fahrzeuge mit Baujahr nach 2015 sind bereits umgerüstet worden, 62 ältere Modelle folgen im Juli“, sagt der technische Geschäftsführer Martin in der Beek.

Durch den Einbau der Trennwände im Bereich des Fahrersitzes sollen sowohl Fahrpersonal als auch Kunden vor einer Infektion geschützt werden. Ab sofort ist der Einstieg in Busse wieder über die vorderen Türen möglich. Auch Karten können wieder direkt im Fahrzeug beim Fahrer gekauft werden. Die Schutzvorrichtungen sind eine von vielen Maßnahmen, mit denen die RNV mehr Fahrgäste in Busse und Bahnen locken und Vertrauen gewinnen möchte. „Der Verkehrsbetrieb zeigt mit Fahrplananpassungen, Informationskampagnen für Hygiene- und Abstandsregeln sowie Desinfektion der Fahrzeuge, dass er in der Krise flexibel und zum Schutz der Fahrgäste agieren kann“, sagt der RNV-Aufsichtsratsvorsitzende und Erste Bürgermeister in Mannheim, Christian Specht.

Krise trifft Verkehrsbetrieb hart

Dass die Krise das Unternehmen schwer getroffen hat, daraus machen Specht und in der Beek keinen Hehl. „Der Verlust liegt insgesamt bei 40 Millionen Euro, allein 18 davon am Standort Mannheim“, so Specht. Neben sinkenden Fahrgastzahlen und Sonderausgaben durch zusätzliche Reinigungen und Mehrfahrten seien die Verluste vor allem durch Abonnementkündigungen zustande gekommen. „Seit dem Ausbruch der Pandemie haben wir 12 000 Kündigungen zu verzeichnen“, sagt in der Beek. Zwar sei der Sommer traditionell die Jahreszeit mit den meisten Kündigungen, „aber wir spüren Corona schon ganz deutlich“. Die Zahl der Kündigungen sei auch aktuell noch deutlich höher als die Zahl der Neuabschlüsse, ergänzt Specht. „Und jeder fehlende Fahrgast bedeutet fehlendes Geld, das wir in die Verbesserung des Angebots stecken könnten.“

Das Fahrgastaufkommen liege derzeit bei rund 70 Prozent der Vor-Corona-Zeit. „Unser Ziel ist es, den ÖPNV so coronafest zu machen, dass wir spätestens im nächsten Jahr wieder die Fahrgastzahlen erreichen, die wir vor der Pandemie hatten“, so Specht. Dabei hofft die RNV auch auf den angekündigten Rettungsschirm des Bundes, der den ÖPNV in Deutschland mit 2,5 Milliarden Euro unterstützen will.

Unterstützung erhält der Verkehrsbetrieb auch bei der Finanzierung der Glastrennwände. Die Kosten von 2100 Euro pro Bus bezuschusst das Land Baden-Württemberg mit jeweils 1500 Euro. Bei insgesamt 252 000 Euro sind das also 180 000 Euro.

Aufrecht erhalten bleibt weiterhin die Maskenpflicht in Fahrzeugen der RNV. „Bislang erleben wir dabei eine sehr hohe Akzeptanz“, sagt in der Beek. Vereinzelt gebe es jedoch auch hartnäckige Fälle, bei denen dann Ordnungsamt oder Polizei eingreifen müssten. Um die Situation für die Fahrgäste so sicher – und trotz Maske so angenehm – wie möglich zu machen, werde für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. So sind Busfahrer angehalten, an allen Stationen sämtliche Türen zu öffnen.

