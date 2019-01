Schwarzfahrer greift Kontrolleurin an

Rhein-Neckar.Weil er eine 34-jährige Zugbegleiterin angegriffen hat, ist ein 22-Jähriger am Bahnhof in Walldorf-Wiesloch festgenommen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Mann aus Gambia am Montagabend ohne Fahrkarte in einem Zug von Stuttgart nach Frankfurt unterwegs, als er von der Frau kontrolliert wurde. Da er kein Ticket vorweisen konnte, wollte die 34-Jährige ein Bußgeld erheben. Das versetzte den 22-Jährigen derart in Rage, dass er der Kontrolleurin unvermittelt mit der Faust in die Magengegend schlug. Er verfolgte sie bis zum Dienstabteil, wo die Zugbegleiterin sich aus Angst einschloss. Mit den Fäusten hämmerte der Angreifer gegen die Tür und musste von den alarmierten Beamten gefesselt werden. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. jei

