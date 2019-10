Schwerer Lkw-Unfall und brennendes Auto bei Walldorf – A6 voll gesperrt

Aufgrund eines schweren Lkw-Unfalls in der Nacht zu Dienstag ist die A6 zwischen dem Kreuz Walldorf und Wiesloch in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, krachte der Fahrer eines Lkw gegen 2.15 Uhr gegen einen anderen wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen abgestellten Lkw. Beide Fahrer wurden durch die Kollision schwer verletzt.

Der Lkw des Unfallverursachers hatte Epoxitharz geladen. Davon liefen etwa 2000 Liter auf die Fahrbahn und drangen ins Erdreich ein. Die A6 ist zurzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird nach Angaben der Polizei bis zum späten Vormittag andauern.

In den frühen Morgenstunden geriet im Bereich des Walldorfer Kreuzes darüber hinaus ein Auto in Brand. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, brannte das Fahrzeug auf der Überleitung von der A6 auf die A5 gegen 5.30 Uhr vollständig aus. Der Verkher wird an dem ausgebrannten Wagen vorbeigeleitet. Zur Ursache des Brandes war am Dienstagmorgen noch nichts bekannt.