Schwerer Unfall am Walldorfer Kreuz - A 5 wieder freigegeben

St. Leon-Rot.Am frühen Mittwochmorgen sind ein Transporter und ein Lkw auf der A 5, kurz vor dem Walldorfer Kreuz, kollidiert. Nach ersten Angaben der Polizei wurde bei dem schweren Auffahrunfall eine der Fahrer des Sprinter in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden.

Der Mann war gegen 7 Uhr mit seinem 3,5 Tonner, beladen mit Essen für mehrere Karlsruher Schulen, auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er kurz vor dem Walldorfer Kreuz auf einen stehenden Sattelzug auffuhr. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in eine Klinik gebracht.

Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sattelzug, der nur bedingt fahrbar war, wurde auf einen nahegelegenen Rastplatz geschleppt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Autobahn 5 war am Morgen in Richtung Süden voll gesperrt. Der Rückstau belief sich nach Angaben der Beamten auf rund acht Kilometer. Laut Polizei konnte sie ab 9:30 Uhr wieder freigegeben werden.

