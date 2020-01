Schwerer Unfall auf A5 bei Kronau - mehrere Lkw beteiligt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der A5 bei Kronau mit mindestens sechs beteiligten Lkw soll eine Person im Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Dies berichtete ein Mitarbeitet vor Ort. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 13.50 Uhr an einem Stauende kurz hinter der Anschlussstelle Kronau in Fahrtrichtung Heidelberg.

Die A5 wurde in Richtung Norden voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Aktuell wird der Verkehr an der Anschlussstelle Kronau auf die L555 umgeleitet. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Nachmittag noch im Einsatz. Weitere Informationen lagen zunächst noch nicht vor.