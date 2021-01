Schwerer Unfall auf B 36 - drei Autos ausgebrannt

Mannheim.Drei Autos sind nach einem schweren Unfall auf der B 36 in Richtung Mannheim ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag gegen 8.45 Uhr zwischen den Abfahrten Mannheim-Rheinau und Mannheim-Rheinau-Pfingstberg zu einem Zusammenprall von mehreren Fahrzeugen. Die Insassen konnten sich alle aus den Fahrzeugen befreien, so ein "MM"-Mitarbeiter vor Ort. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Die Fahrbahn war zeitweise gesperrt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr einspurig über den Standstreifen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.01.2021