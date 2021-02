Heppenheim.Auf der A5 zwischen Heppenheim und Hemsbach ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, fuhr gegen 9.25 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer auf einen vor ihm fahrenden Pferdetransporter mit Gespann auf. Der Anhänger löste sich daraufhin, der Transporter kippte um. Es befanden sich drei Pferde in dem Gespann. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 45-jährige Fahrerin des Pferdetransporters und ihre 28 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

Fahrzeug aufgeschnitten

Um die Tiere aus dem Fahrzeug zu befreien, schnitt die Feuerwehr ein Loch in die Seitenwand des Fahrzeugs. Die Pferde wurden von einem Veterinärmediziner sediert, um eine mögliche Panik zu vermeiden.

Wegen der Rettungsarbeiten wurde die Fahrbahn kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, um bei Panik der Pferde keinen weiteren Unfall zu verursachen. Die Gegenfahrbahn in Richtung Heppenheim ist wieder befahrbar.

Es kam zu einem Stau von über fünf Kilometern. Die Rettungsgasse war stellenweise blockiert. Gegen zwei Verkehrsteilnehmer wurde Anzeige erstattet, weil sie unberechtigt die Rettungsgasse befuhren beziehungsweise blockierten.

Eine Autofahrerin aus dem Raum Heidelberg blieb zudem an ihrem 66-jährigen Geburtstagstag im Stau liegen, da die Autobatterie ihren Geist aufgegeben hatte. "Beamte der Autobahnpolizei konnten dem Geburtstagskind erfolgreich Starthilfe ins neue Lebensjahr geben", so eine Mitteilung der Polizei.

