Schwerer Unfall mit vier Verletzten an der Weinstraße

Anzeige

Neustadt/Weinstraße.Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Weinstraße sind am Sonntag vier Männer schwer verletzt worden. Sie waren gemeinsam in einem PS-starken Auto unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der 20 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim war am Nachmittag mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, der Wagen prallte gegen einen Baum.

"Wie durch ein Wunder wurden die Insassen zwar schwer, jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt", hieß es von der Polizei. Die vier Männer mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und in Kliniken gebracht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, außerdem landeten zwei Rettungshubschrauber an der Unfallstelle.

Während der Ermittlungen war die Unfallstraße in der Nähe des Ortsteils Lachen-Speyerdorf am Nachmittag zunächst gesperrt, hieß es weiter von den Beamten. An dem Neuwagen entstand Totalschaden.