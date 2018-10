Schwerer Verkehrsunfall mit Reisebus - mehrere Personen lebensbedrohlich verletzt

Hockenheim.Auf der L 722 zwischen Hockenheim und Speyer hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Reisebus ereignet.

Bei dem Zusammenstoß wurde nach Angaben der Polizei der überwiegende Anteil des mit mehr als dreißig Personen aus den USA, Kanada und Australien besetzten Busses verletzt. Wie Kreisfeuerwehrkommandant Udo Denz mitteilte, erlitten vier Personen lebensbedrohliche, fünf Personen schwere und neun Personen leichtere Verletzungen. Zwei Personen seien mit schwerem Gerät geborgen worden. Auch der Busfahrer und der Fahrer des Sattelzuges sind unter den Verletzten.

Der Reisebus eines Unternehmens aus dem Landkreis Karlsruhe war kurz vor 16 Uhr auf der L 722 von Schwetzingen kommend in Richtung Speyer unterwegs, als er auf der Landstraße etwa 300 Meter von der Salierbrücke entfernt - bei der Kreuzung am Luxhof - aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Sattelzug zusammenstieß. Den Informationen der Feuerwehr zufolge handelt es sich bei den Insassen des Busses um eine Reisegruppe, die an einer Kreuzfahrt auf dem Rhein teilnahm. Nach einem Ausflug sollte sie der Bus wieder zurück zu einem Anleger bei Speyer bringen.

Insgesamt waren vier Rettungshubschrauber, ein Polizeihubschrauber und sieben Rettungswagen im Einsatz. Zudem war die Feuerwehr mit etwa 35 Mann vor Ort, an die Unfallstelle begaben sich auch zehn Seelsorger.

Die L 722 wird noch mehrere Stunden voll gesperrt bleiben. Da die Unfallaufnahme und die Rekonstruktion noch in die Abendstunden hineinreichen werden, wird der Bereich um das Unfallgeschehen herum von der Hockenheimer Feuerwehr ausgeleuchtet. Ein Sachverständiger ist mittlerweile vor Ort. (mit pol und dpa)