Schwerverletzte bei Frontalkollision

Hilsbach.Eine 70 Jahre alte Autofahrerin hat gestern Nachmittag zwischen Hilsbach (Rhein-Neckar-Kreis) und Adelshofen einen Frontalzusammenstoß verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau in einer Rechtskurve mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit dem VW-Bus eines 62-Jährigen kollidiert, der in Richtung Hilsbach unterwegs war. Die beiden Fahrer seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Lebensgefahr konnte gestern Abend nicht ausgeschlossen werden. sin

