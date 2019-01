Schwerverletzte bei Frontalunfällen

Rhein-Neckar.Ein missglücktes Überholmanöver hat gestern bei Neustadt einen Unfall mit zwei Schwerverletzten ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 29-jähriger Ford-Fahrer versucht, auf dem Autobahnzubringer an seinem Vordermann vorbeizuziehen. „Den aus mehreren Fahrzeugen bestehenden Gegenverkehr missachtete er“, so ein Polizeisprecher. Bei der Kollision mit einem VW sei der Verursacher in seinem Auto eingeklemmt worden, auch der VW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Drei Notärzte, der Hubschrauber und drei Rettungswagen waren im Einsatz.

In Plankstadt kam eine 31-Jährige laut Polizei gestern von der Fahrbahn ab und geriet ebenfalls in den Gegenverkehr. Auch hier wurden die Fahrer schwer verletzt. sin

