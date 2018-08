Schwerverletzter außer Lebensgefahr

Anzeige

Worms.Ein in Worms schwer verletzt entdeckter Mann ist der Polizei zufolge außer Lebensgefahr. Ermittler wollten nun im Gespräch mit dem Mann im Krankenhaus versuchen, „Licht ins Dunkel zu bringen“, sagte gestern ein Sprecher der Polizei in Mainz. „Der Mann ist am Mittwochabend operiert worden und soll ansprechbar sein.“ Er war am Mittwoch blutend und schwer verletzt in der Fußgängerzone entdeckt worden.

Details über das Alter und die Herkunft sowie über die Art der Verletzung des Mannes wollte die Polizei nicht mitteilen. „Das ist zunächst Gegenstand der Ermittlungen“, sagte der Sprecher. Einem Medienbericht zufolge könnte es sich um eine Stichverletzung infolge eines Streits handeln. Die Polizei wollte dies gestern weder bestätigen noch dementieren. lrs