Schwerverletzter stirbt in Klinik

Neckargemünd.Der 54-jährige Mann, der vor eineinhalb Wochen schwer verletzt in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Demnach seien die Hintergründe des Vorfalls noch immer unklar. Es könne weder ein Unfall noch eine Straftat ausgeschlossen werden. Wie berichtet, hatte ein Jogger den Mann am 12. Dezember im Menzerpark liegen sehen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert. Was passiert war, daran konnte sich der 54-Jährige nicht mehr erinnern. Staatsanwaltschaft und Kripo Heidelberg suchen deshalb Zeugen, die das Geschehen womöglich beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621/174-44 44. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019