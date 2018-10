Schwierige Ermittlungen

Heßheim.Zwei Monate nach dem Unfall mit zwei Toten auf einer Mülldeponie in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) sehen die Ermittler weiter viele Fragen offen. Die Untersuchung sei äußerst schwierig, sagte gestern ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal. Die Justiz habe mehrere Sachverständige beauftragt, um den genauen Ablauf des Unfalls zu klären. So sei weiter unklar, welche Stoffe am 21. August aus einem 60-Liter-Fass ausgetreten sind.

An dem Tag brachen ein 43-jähriger und ein 29-jähriger Mitarbeiter auf der Deponie bewusstlos zusammen. Der Ältere starb kurz darauf auf dem Gelände. Der 29-Jährige erlag seinen Verletzungen einige Tage später im Krankenhaus. Die Obduktionsergebnisse lägen noch nicht vollständig vor, hieß es von der Justiz. Ein Schnelltest ergab damals, dass der Unfall wohl von Blausäure und Schwefelwasserstoff verursacht worden war. Allerdings ist das Ergebnis laut Staatsanwaltschaft nur vorläufig und nicht belastbar. Die Behörde ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in zwei Fällen. lrs

