Schwimmer auf den Kopf geschlagen

Waldsee.Nach seiner Schwimmrunde im Marxweiher ist ein 75-Jähriger mit einem noch unbekannten Täter in Streit geraten und hat dabei einen Schlag auf den Kopf erhalten. Die Polizei teilte Sonntag mit, dass das Opfer am Samstag gegen 16.40 Uhr zunächst mit einer Frau diskutierte, die ihren Hund ebenfalls ins Wasser lassen wollte. Dazu kam es offenbar nicht, und die Frau entfernte sich, ehe der spätere Täter erschien und den 75-Jährigen verbal attackierte. Während des immer heftiger werdenden Streits schlug der Mann zu. Die Drohung des Opfers, die Polizei zu verständigen, nahm der Täter als Anlass zur Flucht. Ob zwischen dem Schläger und der Hundehalterin eine Verbindung existierte, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an Telefon 06235/49 50. hhf

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019