Schwunghafter Drogenhandel - Anklage gegen 30-Jährigen

Rhein-Neckar.Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist gegen einen 30-jährigen Deutschen Anklage zum Landgericht Mannheim erhoben worden. Der Beschuldigte soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Donnerstag im Bereich Hemsbach, Weinheim, Bensheim und Heppenheim einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben.

Am 23. Mai soll der 30-Jährige dann in Weinheim sein letztes Geschäft mit einem Abnehmer über rund 11,4 Kilogramm Amphetamin, 100 Gramm Haschisch, 100 Ecstasy-Tabletten und zehn Gramm Kokain getätigt haben. Der Angeschuldigte wurde nach der Übergabe durch die Polizei festgenommen und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Bei einer nachfolgenden Durchsuchung wurden in einem Lagerraum des Angeschuldigten in Weinheim unter anderem rund 22,6 Kilogramm Marihuana, 5,6 Kilogramm Haschisch, 480 Gramm Kokain und 2 500 Ecstasy-Tabletten sichergestellt. In einer Garage in Bensheim fand die Polizei nochmals rund 1200 Ecstasy-Tabletten, 700 Gramm Marihuana und 580 Gramm Haschisch. Zudem befanden sich in einem in Heppenheim abgestellten Fahrzeug des 30-Jährigen in einem extra eingebauten Versteck nochmals rund 600 Gramm Marihuana, 780 Gramm Amphetamin und 20 Gramm Haschisch.

Der Angeschuldigte soll die Absicht gehabt haben, die an verschiedenen Orten gelagerten Betäubungsmittel ebenfalls gewinnbringend an Abnehmer zu verkaufen.

Der 30-Jährige befindet sich seit seiner Festnahme in Haft. Ein Hauptverhandlungstermin ist bislang nicht bekannt.