Sechs Fahrer unter Drogen

Hockenheim/Walldorf.Eine konzertierte Aktion der Polizei mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen hat am Montag auf der Rastanlage Hockenheim West an der A 6 stattgefunden. 178 Personen in 84 Fahrzeugen wurden während der mehrstündigen Kontrollen überprüft. Unter Drogen saßen sechs Fahrer am Steuer. In sieben Fällen hielten die Beamten Drogenbesitz fest. Ein Verkehrsteilnehmer war mit dem Auto unterwegs, obwohl er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem protokollierten die Polizisten zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Sichergestellt wurden bei dem Einsatz 30 Gramm Marihuana, 20 Milliliter Testosteron und 52 Polen-Böller. Im Umfeld der Kontrolle fielen einer Streife vier verdächtige rumänische Männer auf, die mit französischem Kennzeichen unterwegs waren. Bei ihnen wurden Schmuck, Münzen, ein Besteck-Set sowie mehrere Mobiltelefone sichergestellt. Nun wird ermittelt, woher die Gegenstände stammen. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018