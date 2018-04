Sechs Jahre Haft für Millionenbetrüger

Anzeige

Landau.Wegen Betrugs in sechs Fällen, zweimal davon in Tateinheit mit Urkundenfälschung, muss ein 59-jähriger gebürtiger Haßlocher für sechs Jahre ins Gefängnis. Außerdem ordnete das Landgericht Landau die Einziehung von 691485 Euro, eines Mobiltelefons und einer Armbanduhr an. Und die Tochter einer Bekannten muss einen Audi A 6 zurückgeben, den er ihr geschenkt hatte.

Der mehrfach vorbestrafte Mann hatte sechs Frauen und Männer unter Vorspiegelung falscher Rollen und Tatsachen um insgesamt rund eine Million Euro erleichtert. Eine Frau hatte sogar ihre Altersvorsorge aufgelöst, um dem vermeintlichen Millionenerben aus kurzfristigen Geldnöten zu helfen. Der Mann hat sich vor dem Urteil bei den Geschädigten entschuldigt. „Ohne Alkohol wär das Ganze nie passiert“, sagte er.

In ihren Plädoyers hatte die Staatsanwaltschaft sechseinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung hielt fünf Jahre und drei Monate für angemessen. (bjz)