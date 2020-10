Sechs Schüler der IGS Grünstadt positiv auf Corona getestet

Grünstadt.An der Integrierten Gesamtschule Grünstadt (IGS) Grünstadt sind sechs Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Kreis Bad Dürkheim am Montag mitteilte, handelt es sich um Besucher der Klassenstufen 5, 7 bis 9 und 10. Daher müssen insgesamt sechs Klassenverbände in Quarantäne. Bereits am Freitag war ein positiver Corona-Fall an der IGS gemeldet worden, über das Wochenende kamen nun fünf weitere dazu. Wie das Gesundheitsamt ermittelt hat, haben sich die Schüler wohl im familiären Umfeld angesteckt, es gebe keine Hinweise darauf, dass sie sich in der Schule angesteckt haben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020