Sechs Verletzte bei schwerem Autounfall – alle Spuren der A 6 wieder frei

Reilingen.Bei einem Verkehrsunfall auf der A 6 bei Reilingen sind sechs Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei war gegen 10.20 Uhr ein 58-jähriger Taxifahrer mit zwei Fahrgästen auf der A 6 unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei fuhr ihm ein 47-jähriger Fahrer eines Kleinlasters auf. Das Taxi schleuderte nach rechts und prallte gegen das Auto einer 59-Jährigen.

Die beiden schwer Verletzten kamen mit Rettungshubschraubern in Kliniken. Zwei der Verletzten wurden mit Krankenwägen ins Krankenhaus gebracht.

Durch die Kollision war die Fahrbahn auf der gesamten Breite mit Fahrzeugteilen und Splittern übersät, sodass die komplette Fahrbahn in Richtung Mannheim, auch wegen der Landung der beiden Rettungshubschrauber, für 90 Minuten bis kurz vor 12 Uhr gesperrt werden musste. Gegen 13 Uhr wurden alle Spuren wieder freigegeben. Der Rückstau auf der A 6 aus Richtung Sinsheim betrug am Vormittag mindestens acht Kilometer. Auch auf der A 5 aus den Richtungen Karlsruhe und Frankfurt kam es auf der Überleitung zur A 6 in Richtung Mannheim zu mehreren Kilometern Stau.