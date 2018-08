Sechs Verletzte bei schwerem Unfall auf Autobahn 67 bei Pfungstadt

Pfungstadt.Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 nahe Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind am Samstagvormittag sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine 52-jährige Autofahrerin an der Anschlussstelle Pfungstadt die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte über die Fahrbahn in die Mittelleitplanke. Dabei stieß ihr Auto mit einem auf der rechten Spur fahrenden Van zusammen, der mit einer vierköpfigen Familie besetzt war.

Die vier Insassen des Vans im Alter von 39, 38, 19 und 13 Jahren wurden verletzt, davon zwei schwer. Die 52-Jährige und ihre 79 Jahre alte Beifahrerin des anderen Wagens wurden ebenfalls verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Bei dem Unfall umherfliegende Teile beschädigten auch ein weiteres Auto auf der Gegenfahrbahn.

Die Autobahn wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zunächst gesperrt, am Mittag konnte die Sperrung dann auch für die rechte Fahrspur in Richtung Darmstadt wieder aufgehoben werden. Der gesamte Sachschaden wurde auf rund 30 000 Euro geschätzt. (dpa/lhe)