Sechs weitere Corona-Todesfälle

Ludwigshafen..Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sind bis Freitagnachmittag sechs weitere Menschen in Ludwigshafen gestorben. Diese Angaben machte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium, ohne Genaueres mitzuteilen. Einen weiteren Todesfall meldete das städtische Alten- und Pflegeheim Friesenheim. Dort starb eine positiv getestete Bewohnerin, die bereits vor der Sars-CoV2-Infizierung im Sterben gelegen habe, sagte eine Sprecherin des Klinikums, das die Senioreneinrichtung in der Luitpoldstraße betreibt. Nach einem dritten Corona-Test aller Mitarbeiter und Bewohner seien acht weitere Infektionen festgestellt worden. Von den 119 Bewohnern sind mittlerweile 35 infiziert, bei elf der 100 Mitarbeiter wurde das Corona-Virus nachgewiesen.

Die Inzidenz in Ludwigshafen ging am Freitag von 394,4 auf 365,3 zurück. Zum Vergleich: Speyer ist mit einem Wert von 405,4 weiterhin Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt der Wert bei 250,9 und in Frankenthal bei 216,7.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020