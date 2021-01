Seil über Weg gespannt

Die Unbekannten knoteten das Nylonseil jeweils an den Geländern fest. © Polizei

Weinheim/Rhein-Neckar.Bislang unbekannte Täter haben auf einer ausgewiesenen Mountainbike-Strecke neben dem Erlenbach zwischen Groxheimertal und dem Weinheimer Stadtteil Ritschweier ein Nylonseil gespannt. Nach Angaben der Polizei vom Montag entdeckten Zeugen am Samstagnachmittag das Seil quer über dem Fahrweg. Wann das Seil aufgehängt wurde, ist allerdings noch unklar.

Es war am Ende der recht steilen Abfahrt von Oberkunzenbach kommend an den Geländern fest verknotet und über den Weg gespannt. Die Zeugen schnitten das Seil durch, entfernten es von der Mountainbike-Strecke und informierten anschließend die Beamten. Bislang sind keine Geschädigten bekannt. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/100 30 an das Polizeirevier Weinheim zu wenden. soge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021