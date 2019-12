Seiler im Vorstand

Speyer.Die Vollversammlung des rheinland-pfälzischen Städtetags hat die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in Mayen einstimmig als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender des Gremiums ist Michael Ebling, Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. „Die Zusammenarbeit der Städte in Rheinland-Pfalz ist enorm wichtig, um kommunale Interessen in Richtung Land und Bund vertreten zu können“, so Seiler. Sie freue sich auf den wichtigen Austausch von dem Speyer profitieren werde. Der Städtetag Rheinland-Pfalz ist die Vereinigung der 31 mittleren und größeren Städte des Bundeslandes, insgesamt repräsentiert der Verband etwa 40 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner des Landes Rheinland-Pfalz. sal

