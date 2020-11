SEK-Prozess: Freispruch gefordert

Frankenthal/Ludwigshafen.Frankenthal. Im Januar stürmte ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei wegen einer „unklaren Bedrohungslage“ eine Wohnung in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen. Deshalb müssen sich seit Oktober zwei 41 und 43 Jahre alte Männer aus Bosnien und Herzegowina vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten, weil sie einen schweren Raub verabredet haben sollen. Nach einem Tipp der kroatischen Behörden waren die beiden Angeklagten ins Visier der deutschen Polizei gerückt. Laut Anklage war man davon ausgegangen, dass sie den Chef einer Autovermietung im hessischen Weiterstadt überfallen und ausrauben wollten. Zur Vorbereitung sollen sie in Wien ein in der Slowakei angemietetes Fahrzeug entgegengenommen haben und damit in die Bundesrepublik eingereist sein. Anschließend sollen sie sich in Wendlingen (Kreis Esslingen) zwei halbautomatische Schusswaffen besorgt und diese samt 29 Schuss Munition in einem Hohlraum des Mietwagens unter dem Fahrersitz griffbereit versteckt haben.

Ein Tatvorwurf, der sich nach Einschätzung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung in der Hauptverhandlung nicht bestätigt hat. Vielmehr geht der Anklagevertreter davon aus, dass sich der Vorwurf wie bei der „stillen Post“ entwickelt hat. „Die Polizei war sehr stolz, durch ihr frühes Eingreifen eine schlimme Straftat verhindert zu haben. Allerdings werde ich das Gefühl nicht los, dass hier nur jene Ermittlungsergebnisse präsentiert worden sind, die diese These untermauern. Beweise dafür hat die Hauptverhandlung nicht erbracht.“ Besonders schillernd sei der Auftritt des kroatischen V-Manns gewesen, von dem der Tipp gekommen war. In einem langen Mantel und mit Maske völlig verhüllt habe er im Zeugenstand kundgetan, dass alles was er tue vom Ministerium gutgeheißen werde, und er alle Informationen ausschließlich in seinem Kopf auf Plausibilität prüfe. „Der Vorwurf eines verabredeten Verbrechens lässt sich hier nicht führen. Laut Gesetz müssen dafür zumindest Ort, Zeit und wesentlicher Inhalt der Tat feststehen - das ist hier alles nicht der Fall“, betont der Anklagevertreter. Allerdings beantragt er zweieinhalb Jahre Haft wegen unerlaubten Waffenbesitzes, da die beiden halbautomatischen Waffen mit 29 Schuss Munition, die im Leihwagen der Angeklagten gefunden worden waren, „großen Schaden anrichten können“.

Die beiden Verteidiger plädieren indes auf Freispruch. „Der Prozess ist ein Paradestück für schlampige, einseitig belastende Ermittlungsarbeit. Wir haben zehn Zeugen gehört - zwei aus Kroatien und eine Videoschalte nach Zagreb organisiert, aber niemand hat meinen Mandanten belastet“, betont Rechtsanwältin Nathalie Loscher. Die einzige belastende Aussage sei die des Informanten im langen Mantel gewesen. „Alle meine Fragen nach konkreten Hinweise auf das mutmaßliche Opfer, zu Kontaktpersonen oder andere Details des angeblich geplanten Überfalls hat er mit der Standard-Antwort ,dazu kann ich leider keine Angaben machen‘ abgeschmettert“, ergänzt ihr Kollege Tobias Pribamsky. Selbst auf den in einem Geheimversteck des Leihwagens deponierten und später sichergestellten Waffen hätten sich weder DNA- noch Fingerspuren der Angeklagten gefunden. Zudem hätten die durchsuchten Wohnungen in Ludwigshafen und Wendlingen keinerlei Hinweise auf Waffen geliefert.

Das Urteil soll heute um 14.45 Uhr fallen,

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.11.2020