Sinsheim.Weil er einem Kontrahenten in einer Sinsheimer Rotlichtbar ein abgebrochenes Sektglas in den Nacken gestoßen haben soll, sitzt ein 29-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wird dem Mann gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Demnach waren der Verdächtige und sein 31 Jahre alter Kontrahent am frühen Morgen des 22. Februar aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten. Es entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Verlauf der 29-Jährige zu einem Sektglas griff und es zerschlug. Anschließend soll er seinem Gegner mehrfach in den Nacken gestochen haben. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt.

Dennoch machte er sich mit zwei Freunden auf den Heimweg, ehe diese wegen des starken Blutverlusts die Polizei riefen. Das Trio gab zunächst an, ein Unbekannter mit einem Messer habe den 31-Jährigen aus dem Nichts attackiert. Offenbar war ihnen peinlich, sich im Rotlichtmilieu aufgehalten zu haben. Die Ermittlungen brachten die Beamten auf den 29-Jährigen, der am Mittwoch in seiner Sinsheimer Wohnung festgenommen wurde. Bei ihm wurden Marihuana-Blüten, Haschisch und Kokain gefunden. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020