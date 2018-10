Selbst „in de Senkel gestellt“

Bockenheim.Ein Mann aus der ehemals preußischen Rheinprovinz am Nahe-Zufluss Glan hat beim 66. Pfälzischen Mundartdichter-Wettstreit den Pfälzern die Schau gestohlen: Sieger wurde Norbert Schneider aus Rehborn bei Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) mit seinem Gedicht „In de Senkel gestellt“. Er redet darin jemandem wortgewaltig ins Gewissen und am Ende stellt sich heraus: Er spricht mit einem Spiegel und meint deshalb sich selbst.

Der 61-jährige Lehrer an einer Realschule in Kirn/Nahe gewann in diesem Jahr auch den Mundart-Wettbewerb auf der Dannstadter Höhe in der Kategorie Prosa und war in Bockenheim kein Unbekannter: Dort stand er schon vor 24 Jahren – im Jahr 1994 – als Sieger auf der Bühne. „Das war damals für mich ein recht großer Erfolg, denn ich hatte mit der Mundartdichtung gerade erst so richtig angefangen – im Jahr 1987,“ erinnerte sich der Pädagoge. Doch dann wurde er in Bockenheim „Stammgast“ und nahm fast regelmäßig am ältesten pfälzischen Mundartdichter-Wettbewerb (seit 1953) teil.

„Ins Finale bin ich etwa 20 Mal gekommen – und hatte jedes Mal eine gewisse Anspannung. Wie natürlich auch heute wieder“, so Schneider. Sein Siegergedicht „In de Senkel gestellt“ mit einer originellen Pointe soll Hörer und Leser zur Selbstkritik animieren. Dass ihm mit dem Begriff „Spiegelglas“ als „Auflösung“ und letztem Wort seines Gedichts ein ganz spezieller „Gag“ gelungen ist, freute ihn ganz besonders.

Von den zehn diesjährigen Finalisten waren sieben früher schon einmal als Sieger in Bockenheim von der Bühne gegangen. Hinter Schneider belegten Maritta Reinhardt (Wonsheim/Rheinhessen) und Helga Schneider (Kaiserslautern) die nächsten Plätze. Im Finale standen auch Hanns Stark (Bobenheim-Roxheim), Kathrin Schwedhelm (Dahn), Renate Demuth (Kaiserslautern), Matthias Zech (Speyer), Albert H. Keil (Dirmstein), Manfred Dechert (Ludwigshafen) und Barbara Franke (Zweibrücken).

Den Publikumspreis gewann Keil mit seinem Gedicht „Näwernanner“, in dem er die Entwicklung einer menschlichen Beziehung über ein ganzes Leben hinweg beschreibt. Den „Preis für Neie“ erhielt der erstmals auftretende Gunter Grenner (Blieskastel), den Wilhelm-Dautermann-Preis für eine Buch-Neuerscheiung ging an Franz Schlosser (Waldsee) für „Hopp, sing mit! – Kinnerlieder uff Pälzisch“ (ISBN 978-3-95505-071-9) aus dem Verlag Regionalkultur.

„Rap“ sorgt für beste Stimmung

Zumindest akustisch schoss jedoch mit einem Beifallssturm eine Rheinhessin den Vogel ab: Maritta Reinhardt siegte im erstmals ausgetragenen Wettbewerb „Mundart-Rap“ für ihren gelungenen Versuch, pfälzischen Dialekt mit derben und frechen Sprüchen mit der musikalischen Stilrichtung „Rap“ unter einen Hut zu bringen. Die öfter wiederkehrende Zeile „Chill die Basis – mach moh locker: Ald sei schmeißt uns net vum Hocker“ sorgte für ausgelassene Stimmung im Bockenheimer Festzelt unter den überwiegend älteren Besuchern.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018