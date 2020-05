„Selbstbedienung überlebenswichtig“

Neustadt.Die Hüttenkultur im Pfälzerwald könnte bald zum immateriellen Weltkulturerbe der Unesco gehören. Die Wirte merken von dieser Bedeutsamkeit im Moment allerdings wenig. Denn obwohl die Pfälzerwald-Hütten nach der jüngsten Corona-Lockerung wieder öffnen dürfen, bleiben die meisten wegen der strengen Regeln und den hohen Kosten trotzdem geschlossen.

So müssen sich die Hütten ebenso wie andere Gastronomie-Betriebe an Hygienevorschriften und Anmelderegeln halten. Konkret bedeutet das: Alle Gäste müssen sich bei der Ankunft anmelden und an einem Tisch Platz nehmen. An jedem Tisch dürfen nicht mehr als sechs Menschen sitzen. Das Hauptproblem ist aber, dass keine Selbstbedienung erlaubt ist, so wie es normalerweise in den Hütten üblich ist. Deshalb setzen manche Wirte wie Andre Distel vom Waldhaus Lambertskreuz auf Schorle, Bienenstich und Bratwurst-to-go. „Wenn ich die Wanderer an den Tischen bedienen und die Daten erfassen wollte, bräuchte ich 30 Mitarbeiter“, sagt Distel. Bei einem Ortstermin am „Hüttenbrunnen“ in Edenkoben hat der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Baldauf betont, dass der Thekenverkauf – also das Selbstbedienungsgeschäft – gerade für die Hütten im Pfälzerwald überlebenswichtig ist. „Die Hüttenbetreiber sind stinksauer und nicht gut auf die Landesregierung zu sprechen, weil sie den Thekenverkauf untersagt.“

Damit unterstützt der Fraktionsvorsitzende den Protest der Landräte Susanne Ganster (Südwestpfalz), Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) sowie von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau), die sich um die Existenz der Hüttenkultur sorgen. Landräte und Oberbürgermeister haben ein konkretes Konzept vorgeschlagen, wie der Thekenverkauf, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, realisiert werden kann.

Situation berücksichtigen

Der Pfälzerwaldverein fordert, dass die individuelle Situation der Wanderhütten berücksichtigt wird: „Es ist uns sehr wichtig, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, aber dafür gibt es nirgends bessere Möglichkeiten als in den Pfälzerwaldhütten“, sagt der Vorsitzende Bernd Wallner. Der Verein empfinde es als „willkürlich“, dass gerade dort die Selbstbedienung nicht erlaubt wird. „Es ist problemlos möglich, Abstände einzuhalten und das Risiko – wie bei Bedienung an den Tischen – zu minimieren“, betont Wallner.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.05.2020