Senior erfasst – Fahrer betrunken

Edesheim.Ein betrunkener Autofahrer hat im pfälzischen Edesheim einen 80-Jährigen angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überquerte der Senior mit seiner 77-jährigen Ehefrau nach einem Gaststättenbesuch die Straße, als die rechte Front des Wagens ihn erfasste. Der Mann wurde auf die Motorhaube geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe. Der 80-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt, Lebensgefahr bestand laut Polizei jedoch nicht. Er kam in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21 Jahre alte Fahrer betrunken war. Ein Test ergab einen Promillewert von 1,3. Der junge Mann muss sich nun in einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Sein Führerschein wurde eingezogen. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020