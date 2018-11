Senior Opfer von Flirt-Falle

Rhein-Neckar.Durch „sexuelle Avancen“, wie es in der Polizeimitteilung heißt, soll eine unbekannte Frau einem 85-Jährigen in der Neckarstraße in Ladenburg eine teure Armbanduhr gestohlen haben. Der Mitteilung von gestern zufolge lehnte sich die Trickdiebin in das geparkte Auto des Seniors und schlug ihm vor, „Liebe zu machen“. Der Mann wies die Frau ab. Erst später bemerkte er das Fehlen der Uhr.

Die Frau, die sich „Martha“ genannt hatte, wird wie folgt beschrieben:18 bis 20 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, osteuropäischer Akzent. Ein ähnlicher Fall soll sich nach Polizeiangaben am 13. November in Mannheim zugetragen haben. Zeugenhinweise an: 06203/9 30 50. obit

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018