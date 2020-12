Senioren alkoholisiert am Steuer

Landau.Mit fast 2,5 Promille Alkohol im Blut ist eine 70-jährige Frau in Herxheim bei Landau Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Samstag im Landkreis Südliche Weinstraße unterwegs. Dort fiel sie anderen Verkehrsteilnehmern wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille, berichten die Beamten am Sonntag. Der 70-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Auch ein 80-jähriger Mann ist am Samstag alkoholisiert mit seinem silbernen Citroën in Herxheim unterwegs gewesen. Nach Polizeiangaben missachtete der Mann bei der Ausfahrt eines Supermarkt-Parkplatzes die Vorfahrt eines vorbeifahrenden Autos. Dieses musste in den Gegenverkehr ausweichen. Auf der Straße fiel der Mann durch seine unsichere Fahrweise auf – er kam links und rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Grünflächen am Fahrbahnrand. Dann geriet er auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein Fahrzeug erneut ausweichen musste. Erst das Anhalten eines entgegenkommendes Autos blockierte den Weg und die Weiterfahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille Alkohol. red

