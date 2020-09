Seniorin gibt ihrer „Nichte“ 30.000 Euro

Bad Dürkheim.Um sage und schreibe 30 000 Euro ist am Montag eine 88-jährige Frau aus Herxheim am Berg bei Bad Dürkheim betrogen worden. Sie wurde nach einer Mitteilung vom Dienstag Opfer eines sogenannten Enkeltricks. Fast täglich warnen die Polizeibehörden vor dieser Masche und doch funktionierte sie in dem kleinen pfälzischen Ort an der Weinstraße erneut. Um 12 Uhr soll bei der betagten Frau das Telefon geklingelt haben. Am anderen Ende war den Schilderungen zufolge eine junge Frau, die sie in ein Gespräch verwickelte und von der die Seniorin irgendwann glaubte, sie sei ihre Nichte. Diese erzählte offenbar, dass sie vor einem dringenden Notartermin stehe. Es gehe um den Kauf einer Immobilie und dafür benötige sie eine Anzahlung von 30 000 Euro. Die Seniorin begab sich zu ihrer Bank und hob die gewünschte Summe ab. Vor dem Haus auf der Straße wartete nach Polizeiangaben bereits der vermeintliche Notar, dem sie das Geld übergab.

Zweiter Versuch am Nachmittag

Doch damit nicht genug: Die mutmaßlichen Täter vom Mittag versuchten es einige Stunden später erneut und baten die 88-Jährige, wieder zur Bank zu gehen. Dieses Mal verhinderte ein Bankmitarbeiter weiteres Unheil. Er rief bei der wahren Nichte an, die die Polizei verständigte. Nun wird nach einem etwa 25-jährigen Mann gesucht, der zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß ist und dunkle, kurze Haare hat. Hinweise an die Polizei unter Telefonnummer 06322/96 30.

