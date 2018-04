Sexuelle Belästigung bei Erstsemester-Kneipentour

Anzeige

Landau.

Eine Kneipentour für Erstsemester ist in der Landauer Innenstadt aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei wurden in der Nacht zum Donnerstag mehrere Delikte gemeldet, die in Zusammenhang mit der von der Studentenvertretung Asta organisieren Veranstaltung stehen sollen – darunter auch sexuelle Belästigung.

Daneben haben die Polizisten auch fünf Körperverletzungsdelikte, eine Ruhestörung und eine Sachbeschädigung registriert. Ab 22 Uhr waren teilweise bis zu drei Streifen der Polizei damit beschäftigt, die gemeldeten Vorkommnisse abzuarbeiten und die Anzeigen aufzunehmen.