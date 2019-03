Shopping-Queen bald wieder in Mannheim und Heidelberg

Mannheim/Heidelberg.Die Kultsendung „Shopping Queen“ kommt im Juni nach Mannheim und Heidelberg. Wer mit 500 Euro in der Tasche in der Metropolregion sein perfektes Outfit zum Wochenthema zusammenstellendarf, ist allerdings noch völlig offen. Denn es werden laut einem Beitrag der Castingagentur „Marvies Story House“ auf Facebook noch Kandidatinnen für die beliebte Sendung mit Designer Guido Maria Kretschmer gesucht.

Der Beitrag der Agentur verspricht jeder aus der Region sehr gute Chancen, den Titel zu gewinnen. So heißt es lediglich, dass die Agentur „modeaffine Damen ab 18 Jahren“ suche. Melden können sich die modebegeisterten Frauen über das Online-Portal der Casting-Agentur unter https://www.mavies.de/bewerben oder unter der Telefonnummer 0221/98239408.



Die Frauen, die gegen vier andere Kandidatinnen um die Krone der „Shopping Queen“ antreten wollen, bekommen dann einen Castingbogen zugeschickt. „Dort finden sich dann Fragen, die uns helfen sollen, die möglichen Kandidatinnen besser kennen zu lernen, wie zum Beispiel: Was macht dich zum Shopping-Profi?“, erklärt ein Mitarbeiter der Agentur auf Anfrage.

Die Fragebögen werden dann ausgewertet und mit den vielversprechendsten Kandidatinnen führt die Agentur Telefoninterviews. „Wir wollen die Frauen natürlich ein wenig kennen lernen und merken, ob sie zum Format passen“, heißt es von der Agentur. Als letzten Schritt vor dem Dreh gibt es vor Ort in der Region mit den Bewerberinnen noch ein Video-Casting. Gegen Ende April stehen die Kandidatinnen dann fest. Natürlich werden ihre Namen noch nicht verraten. Denn die Anwärterinnen auf die Mode-Krone dürfen sich vor der Woche nicht kennen.

In der Woche vom 2. bis 7. Juni ist der bekannte pinke „Shopping-Queen“-Bus dann mit den Kandidatinnen und ihren Shopping-Beratern auf Kleiderjagd in der Region unterwegs. Die Frauen müssen sich in vier Stunden ein Outfit zu einem bestimmten Wochenthema zusammenstellen. Am Ende werden Punkte vergeben und zwar zunächst von den anderen Kandidatinnen. Wer am Ende die Krone holt wird, am 19. Juni beim Finale in Berlin mit Designer Guido Maria Kretschmer entschieden. Schon im Oktober 2015 und im Februar 2017 war die beliebte Sendung in Mannheim und Heidelberg unterwegs.