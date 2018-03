Shuttle-Busse statt zugeparkter Weinberge

Anzeige

Neustadt.Die ersten „Irrblüten“ lassen den bevorstehenden Frühling ahnen: Kleine und mittelgroße, noch verschlossene Knospen mit weißen und rosa Spitzen an Mandelbäumen an der Deutschen Weinstraße wecken bei Laien die Hoffnung auf eine baldige Blüte. Doch die Mandelblüten-Experten im Neustadter Weindorf Gimmeldingen lassen sich nicht beirren: „Wir gehen davon aus, dass das Gimmeldinger Mandelblütenfest 2018 erst am 10./11. oder 17./18. März stattfindet,“ sagt Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU).

Dann sollen wieder mehr als 2 500 blühende Mandelbäume zwischen Neustadt und den Weindörfern Königsbach und Mußbach die Landschaft in ein zartrosa und weißes Blütenmeer verwandeln. Und dem traditionellen Mandelblütenfest den rechten Rahmen geben. Claudia Albrecht: „Frühe Irrblüten gibt es jedes Jahr irgendwo an geschützten Stellen – man sollte sich aber davon nicht täuschen lassen.“ Um künftig mehr Zeit für die Planungen zu haben, wird nicht mehr am Montag vor dem späteren Fest-Termin, sondern bereits am Donnerstag zuvor entschieden, ob und wann das erste Wein- und Blütenfest Deutschlands gestartet werden kann.

Neue Königin bereits gekrönt

Die ersten Fakten für das diesjährige Mandelblütenfest sind bereits geschaffen: Die Abiturientin Eva Niederhöfer ist neue Mandelblüten-Königin. Sie übernahm die Krone von der Ortsvorsteherin-Tochter Paula Albrecht. Als Mandelblüten-Prinzessin fungiert Ronja Hettinger, die designierte Hoheit für das Jahr 2019. Ihr „Herrschaftsgebiet“ ist während des Mandelblütenfestes vor allem der Panoramaweg Richtung Königsbach bis zum König-Ludwig-Pavillon. In dem kleinen Wingertshäuschen verbrachte Mitte des 19. Jahrhunderts Bayern-König Ludwig I. bei seinen Aufenthalten in der Sommerresidenz Villa Ludwigshöhe in Edenkoben fröhliche Stunden. Auch heute noch haben die Besucher von dort aus einen weiten Blick über das Rebenmeer mit seinen blühenden Mandelbäumen bis weit in die Rheinebene.